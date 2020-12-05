Вакцинация медиков и педагогов от COVID-19 в Приангарье стартует в начале 2021 года

Вакцинация врачей и педагогов от COVID-19 в Иркутской области начнется в I квартале 2021 года, она будет носить добровольный характер. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

- Президент России заявил о начале вакцинации населения. Это решающий этап борьбы с COVID-19. Мы ожидаем, что в ближайшее время в регион будет поставлено около двух тысяч доз вакцины. Первыми должны получить вакцину врачи и педагогические работники, - сказал Игорь Кобзев.

На 4 декабря в регионе выявлено 275 новых случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 32,6 тысячи случаев заболевания.