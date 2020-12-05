Мэрия Иркутска поможет жителям домов по проезду Юрия Тена оформить участок в собственность

Администрация Иркутска окажет содействие жителям домов по проезду Юрия Тена в оформлении земельного участка под МКД в собственность. В настоящий момент земельный участок находится в федеральной собственности в бессрочном пользовании Иркутского госуниверситета. Земельный участок стоит на кадастре, но не разделён под эксплуатацию объектов.

Исполняющая обязанности председателя комитета по градостроительной политике администрации города Олеся Куцакова предложила жителям рассмотреть два варианта – сформировать под каждым домом отдельный земельный участок либо сформировать один общий. Это позволит жителям на законных основаниях распоряжаться придомовой территорией.

– После введения в эксплуатацию данных домов в 2008 году земельный участок под ними не был сформирован, не поставлен на кадастр и, соответственно, не оформлен в собственность жильцов. При этом на придомовой территории имеются детская площадка, палисадник, автостоянка, аллея, пешеходные тропинки. Чтобы все было на законном основании, необходимо определить границы придомовой территории и оформить землю в собственность жильцов, – уточнила Олеся Куцакова.

– На прилегающей к домам территории с одной стороны ведется строительство новых жилых домов. Данный земельный участок до 2019 года находился в собственности федеральной компании «Дом РФ», после чего по результатам аукциона права на него переданы застройщику. С другой стороны имеющихся домов запланировано строительство школы на 1275 мест, проектирование которой уже ведется. Планируемый земельный участок был передан из федеральной собственности в муниципальную. Важно не ущемить интересы жителей домов №№ 2 и 4 по проезду Юрия Тена, при этом выполнить обязательства по строительству соцобъекта. При размещении школы мы учтем все необходимые нормативы. Будут выполнены подъездные пути, со стороны дома по проезду Юрия Тена, 2 и 4, проведено благоустройство, – подчеркнул вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.