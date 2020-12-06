Золотодобывающие компании Бодайбо заявили о нехватке рабочих из-за коронавируса

Золотодобывающие предприятия Бодайбинского района Иркутской области заявили о дефиците рабочих на фоне пандемии коронавируса, сообщает местная администрация.

Ранее компании нанимали на работу трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, однако с началом пандемии такая возможность отсутствует. Проблема нехватки кадров возникла еще во время первой волны, при этом, по информации властей, дефицит еще острее будет ощущаться на следующий год, «когда с наступлением нового золотодобывающего сезона рабочие руки мигрантов станут буквально на вес золота».

«И дело не в том, что я не хочу брать местных специалистов или людей из других регионов страны. Мы даже студентов в этом году привлекали к работам. Их просто нет…. Вакансий у нас много, зарплата. Но нельзя же устроиться на работу после ускоренной переподготовки. Нужны подтвержденная квалификация и опыт работы по специальности не менее года, а то и трех лет. Без опыта требуются лишь разнорабочие, подсобные рабочие, а это совсем другие заработки», – приводятся в сообщении слова глава предприятия «Реткон», которое занимается добычей драгметаллов, Владимира Харичева.

По информации мэрии, ежегодно в район приезжают от 7 до 10 тысяч трудовых мигрантов, и, если эта проблема не решится, то в следующем году экономику района и области «ждет существенный провал, связанный со снижением уровня золотодобычи».

Областные власти порекомендовал руководителям найти трудовые ресурсы на своей территории или в других регионах страны, либо под личную ответственность подавать заявки на приезд иностранных специалистов и организовывать им проживание в Бодайбинском районе.