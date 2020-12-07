10 человек из детсада в Ербогачене попали в больницу с острой кишечной инфекцией

Региональный Роспотребнадзор сообщил об обнаружении у 23 воспитанников и работников детского сада в селе Ербогачен Катангского района Иркутской области острой кишечной инфекции, 10 человек из заболевших попали в больницу.

Инцидент произошел 1 декабря. По факту случившегося Роспотрбнадзор начал проверку, во время которой обследовал учреждения и взял пробы воды, продуктов, смывов.

«По предварительным данным причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовлении блюд, в частности куриной котлеты», – отмечается в сообщении. Кроме того, у 18 заболевших найден сальмонелез.

Чтобы не допустить распространение заболевания, в настоящее время детсад закрыт. Расследование дела продолжается.