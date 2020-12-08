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За 11 месяцев 2020 года Сбербанк заработал 78 млрд руб.

Банк заработал чистую прибыль в размере 78,0 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов – 2,9% в годовом выражении, сообщают в пресс-службе Сбера.

Ключевые факты ноября:

  • Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд руб., из них более половины – ипотека.
  • Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года.
  • В ноябре средства клиентов выросли на 1,0% без учета валютной переоценки.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

«В ноябре Сбер сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция Сбера «Зелёный день» привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% г/г. Важнейшим событием ноября стала презентация новой Стратегии Сбера до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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