Банк «Солидарность» подписал соглашение с «Корпорацией развития Дальнего Востока»

Председатель Правления Банка «Солидарность» Игорь Чумаковский и Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Николай Запрягаев 3 декабря подписали Соглашение о сотрудничестве.

В ходе подписания документа, стороны подтвердили готовность взаимодействовать при решении приоритетных задач социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО), на территории которых в соответствии с решением Правительства Российской Федерации создаются территории опережающего развития (ТОР), или распространяется режим свободного порта Владивосток (СПВ).

В соответствии с подписанным Соглашением, Банк «Солидарность» будет оказывать содействие «Корпорации развития Дальнего Востока» в разработке совместных проектов, осуществлять информационное и консультационное обслуживание по вопросам кредитно-банковской сферы, участвовать в реализации и внедрении современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территориях опережающего развития, содействовать в привлечении финансирования в инвестиционные проекты, а также способствовать реализации ряда других задач по развитию Дальневосточного региона.