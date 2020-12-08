Праздничные скидки на эквайринг ждут вас в Примсоцбанке

В рамках акции «Рождественский подарок» в Примсоцбанке действует скидка на эквайринг, сообщает пресс-служба банка.



Так, в период с 01.12.2020 по 31.12.2020 все новые клиенты могут установить торговый эквайринг со сниженной комиссией - 1,8% и без абонентской платы.



Для справки, эквайринг - это быстрый и безопасный способ приема платежей с помощью POS-терминалов в любой торговой точке.



Отметим, в банке на эквайринг действует несколько тарифов. Ознакомиться с ними, а также с перечнем доступных терминалов и порядком подключения можно ознакомиться на сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.