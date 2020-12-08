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Праздничные скидки на эквайринг ждут вас в Примсоцбанке

В рамках акции «Рождественский подарок» в Примсоцбанке действует скидка на эквайринг, сообщает пресс-служба банка.

Так, в период с 01.12.2020 по 31.12.2020 все новые клиенты могут установить торговый эквайринг со сниженной комиссией - 1,8% и без абонентской платы.

Для справки, эквайринг - это быстрый и безопасный способ приема платежей с помощью POS-терминалов в любой торговой точке.

Отметим, в банке на эквайринг действует несколько тарифов. Ознакомиться с ними, а также с перечнем доступных терминалов и порядком подключения можно ознакомиться на сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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