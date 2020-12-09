Приятная скидка на аренду сейфовых ячеек доступна вкладчикам Примсоцбанка

По данным портала «Выбери.ру» вклад «Новогодний чулок» от Примсоцбанка вошёл в ТОП-3 самых привлекательных новогодних вкладов, заняв в нём 2 место.



- Мы учитывали надежность банка, позиции в рейтингах, реальный доход по вкладу и процентную ставку, - поделились аналитики портала.



Процентная ставка по вкладу «Новогодний чулок» составляет 5,2%. Срок вклада – 367 дней, минимальная сумма – 10 000 рублей. Проценты начисляются ежеквартально и по окончанию срока вклада. В течение первых 180 дней доступно пополнение.



Привлекательные условия по продуктам – не единственное преимущество Примсоцбанка для вкладчиков. В рамках акции «Рождественский подарок» все, кто открыл вклад на сумму от 1 миллиона рублей, могут рассчитывать на скидку в 20% на аренду депозитарных ячеек. Напомним, акция стартовала 1.12.2020 и продлится до 31.01.2021.



Узнать подробности об акции «Рождественский подарок» вы можете в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.