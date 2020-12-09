Названы пять самых угоняемых автомобилей

Согласно статистике за 10 месяцев 2020 года, на первом месте – премиальный внедорожник Lexus LX570, сообщают в страховой компании «Согласие»

Частота угонов у этого автомобиля составляет 2,9%. Второе место в топ-5 занимает Kia Optima (0,7%), третье – Toyota Highlander (0,6%). Toyota Land Cruiser 200 и Kia Rio, частота угонов у которых составляет 0,5%, замыкают пятерку самых угоняемых авто по версии «Согласия».

Страховая компания «Согласие» предупреждает: опаснее всего оставлять машину на парковках крупных торговых центров, а также рядом с промышленными зонами. По данным МВД, преступники предпочитают угонять машины у домов в ночное время, а у торговых центров – днем. Самыми распространенными способами похищения являются взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла и угон с использованием радиоэлектронных средств.