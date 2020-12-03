Примсоцбанк подготовил для ВЭД-бизнеса ряд уникальных праздничных предложений

Примсоцбанк подготовил уникальное предложение для компаний-участников внешнеэкономической деятельности.



В период с 01.12.2020 по 31.03.2021 года бизнес может рассчитывать на особые условия обслуживания



• Открытие счета в иностранной валюте – 0 руб.

• Постановка/принятие контракта на учет – 0 руб.

• Ведение текущего счета в иностранной валюте - 0 руб.



Отметим также, что в период акции всем клиентам, подключившим пакеты РКО «Бизнес» и «ВИП» предоставляется скидка на абонентское обслуживание на 3 месяца с момента подключения. Таким образом, абонентская плата на пакет «Бизнес» составит – 1500 рублей в месяц вместо 3 000 рублей, а на пакет «ВИП» - 4000 рублей вместо 6 000. Данное предложение действует с 01.12.2020 по 31.12.2021 в рамках акции «Рождественский подарок». Ознакомиться с полным описанием всех доступных пакетов можно ЗДЕСЬ. Подать заявку на открытие расчётного счета можно «ЗДЕСЬ».



Напомним, в рамках акции «Спасибо за контакт» в случае если партнёр откроет расчётный счёт в банке по вашей рекомендации, в следующем месяце вы можете получить обслуживание пакета всего за 1 рубль. Подробные условия об акции можно узнать здесь.



Узнать о всех предложениях Примсоцбанка для бизнеса по акции «Рождественский подарок» вы можете в офисах банка, на нашем сайте, а также по телефону Единой справочной службы 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.