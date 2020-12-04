Потребительский кредит «Рождественский»: подарок к празднику от Примсоцбанка

В разгар предпраздничной суеты потребительское кредитование в Примсоцбанке стало ещё более привлекательным. С 1 декабря здесь можно оформить кредит «Рождественский», сообщает пресс-служба банка.



- Каждый год к праздникам мы стараемся подготовить интересные предложения, чтобы подарить людям возможность отлично отметить праздники, провести новогодние каникулы, а также приобрести подарки себе и близким. 2020 год не стал исключением, в рамках акции «Рождественский подарок» до 18 января у нас в банке можно оформить кредит по сниженной ставке 8,8%, - рассказала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса.



Отметим, кредит «Рождественский» предоставляется на срок от 13 месяцев до 2 лет и на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. Ставка 8,8% фиксированная при наличии страхования жизни и здоровья.



Напоминаем, что по всем кредитам на потребительские цели и автокредитам банк предоставляет отсрочку в погашении основного долга в течение одного месяца. Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или по телефону единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.