Банк «Солидарность» и JAC Motors подписали соглашение об открытии кредитной линии

8 декабря в Москве Первый заместитель Председателя Правления Банка «Солидарность» Вячеслав Арбузов и Генеральный директор ООО «ДЖАК АВТОМОБИЛЬ» Юй Ян подписали Соглашение об открытии Банком кредитной линии на 500 млн. рублей. Таким образом будет обеспечиваться финансирование деятельности ООО «ДЖАК АВТОМОБИЛЬ» по развитию дилерской сети и импорту легковых и грузовых автомобилей этой марки на территорию Российской Федерации.

Бренд JAC Motors представляют много компаний по всему миру. В нашей стране у китайского автопроизводителя также большие планы.

«Сейчас обсуждаются финансовые условия работы Jac Motors в России, есть поддержка обоих правительств – китайского и российского. И в скором времени, если банк «Солидарность» будет заинтересован, мы будем готовы обсуждать возможность предоставления банковских гарантий или еще каких-то других финансовых продуктов для реализации наших планов», - сказал Юй Ян.

Банк «Солидарность» уже имеет опыт сотрудничества с китайскими компаниями, рассказал Председатель Правления Банка Игорь Чумаковский. При этом он отметил, что в товарообороте между Россией и Китаем большую долю занимают энергоносители – нефть, газ, другие сырьевые товары.

«Но это не наш бизнес, мы не обслуживаем эти товарные потоки. Мы находим свою нишу, и в нее вполне вписывается создание промышленного кластера в Татарстане с участием китайских производственных компаний мирового уровня. Банк «Солидарность» с удовольствием будет обслуживать этот кластер, в том числе, в рамках сотрудничества с JAC Motors», - заявил Игорь Чумаковский.