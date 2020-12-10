Система информационной безопасности Банка «Солидарность» соответствует требованиями стандарта PCI DSS

В ходе работ по выполнению требований стандарта PCI DSS Банк «Солидарность» успешно завершил работы по созданию Системы мониторинга событий информационной безопасности с использованием продукта MaxPatrol SIEM.

В рамках постоянного совершенствования информационной безопасности АО КБ «Солидарность» обратилось к компании «ДиалогНаука» для комплексного решения задачи по созданию Системы мониторинга событий информационной безопасности с использованием решения MaxPatrol SIEM.

Целью создания Системы являлось повышение уровня защищенности корпоративной информационной системы АО КБ «Солидарность» путем проведения комплексного мониторинга информационной безопасности в рамках инфраструктуры Банка и оперативного выявления инцидентов в данной области.

В результате проекта повысилась прозрачность IT-инфраструктуры и упростились механизмы проведения расследования инцидентов, которые связаны с нарушением политик безопасности. Этого удалость добиться благодаря выявлению самых актуальных угроз и возможности моментально получать уведомления об инцидентах, что помогает оперативно среагировать на атаку и предотвратить репутационный и финансовый ущерб.