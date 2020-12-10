Братский Народный Банк запустил в Иркутске новый кредитный продукт для бизнеса: «8% для новых клиентов». Без дополнительных комиссий

10 декабря 2020 Братскому Народному Банку исполнилось 30 лет. В этот праздничный день Банк запустил новый кредитный продукт для бизнеса – «8% для новых клиентов». Продукт ориентирован на представителей малого и среднего предпринимательства – новых клиентов Банка, соответствующих требованиям его кредитной политики.

Основные параметры нового продукта:

Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн. рублей;

Срок кредитования в зависимости от вида кредита – от 1 года до 3 лет;

Процентная ставка – 8% годовых без дополнительных комиссий;

Виды кредита: кредит с единовременной выдачей, кредитные линии с лимитом выдачи или задолженности, овердрафт.

Цели кредитования: финансирование текущей деятельности, приобретение (строительство) основных средств; рефинансирование кредитов заемщика в других банках;

Кредит (кроме овердрафта) должен быть обеспечен залогом движимого и/или недвижимого имущества, товаров в обороте, общей залоговой стоимостью не менее суммы кредита, а также поручительством участников (бенефициаров) бизнеса.

Более подробную информацию о новом кредитном продукте вы можете получить на сайте Братского Народного Банка либо по телефону: 8 (3952) 203-515.

Лицензия Банка России 1144 от 10 декабря 1990 г.