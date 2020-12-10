Получателям пенсий на карты Банка УРАЛСИБ нужно получить готовую карту «Мир» до конца 2020 года

Клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ», получающим пенсию и социальные выплаты на карты международных платежных систем, до 31 декабря 2020 года включительно необходимо получить карты платежной системы «Мир». С 1 января 2021 года пенсионные и социальные выплаты могут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

Новые карты «Мир» уже выпущены к действующему счету, на который зачисляется пенсия или социальная выплата. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается. Получите новую карту «Мир» и начните пользоваться ей уже сейчас. Адрес отделения, где находится ваша новая карта, был направлен вам в СМС. Его также можно узнать, позвонив по телефону 8-800-250-57-57. Никаких заявлений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения передавать не требуется, пенсия и социальные выплаты будут продолжать зачисляться на действующий счет.

Если же Вы хотите сохранить действующую карту международной платежной системы, то в этом случае Вы можете бесплатно оформить в отделении Банка карту «Мир» с новым счетом, и передать заявление о доставке пенсии или социальной выплаты на счет новой карты — в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения. В случае перевода пенсии на новую карту «Мир», вы сможете пользоваться ранее выпущенной картой международных платежных систем, в том числе, и после 31.12.2020 г.

Адреса офисов ПАО «БАНК УРСИБ» в Иркутской области:

Операционный офис «Иркутский», г. Иркутск, ул. Горького 42.

Операционный офис «Ангарский», г. Ангарск, микрорайон 22, д. 2.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.



Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».



Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.



Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Контактная информация:

Директор по внешним коммуникациям

по СДРД Банк УРАЛСИБ

Посохова Марина

8-800-250-57-57-7-070-30-87