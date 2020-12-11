«Солид Банк». Конец 2020 года: зафиксировать проценты по вкладам сейчас, до снижения ставок в 2021.

В начале декабря Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках: они снизились с 4,53% до 4,44%. При этом снижение ключевой ставки может стать причиной для дальнейшего падения доходностей по вкладам. Именно поэтому сейчас нужно успеть зафиксировать максимальный процент по вкладам – рекомендуют эксперты российско-японского Солид Банка.

На последнем заседании директоров ЦБ взял паузу и оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Но стоит отметить, что глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что регулятор может сохранять низкую ключевую ставку и в следующем году. А Эльвира Набиуллина отметила на недавней конференции, что ЦБ при этом видит вероятным не только сохранение низкой ставки, но и возможное пространство для её снижения.

Эксперты российско-японского Солид Банка также отмечают, что в 2021 году тренд на снижение ставок по вкладам продолжится, а пока в декабре необходимо успеть зафиксировать максимальную доходность по вкладам.

Так, Солид Банк предлагает зафиксировать повышенную ставку по вкладу до 5,3%, вложив всего 10 тысяч рублей, а затем при желании можно пополнять вклад в течение полугода на неограниченную сумму. Такое предложение сейчас доступно в рамках вклада «Юбилейный».

Основные условия вклада «Юбилейный»:

мин. сумма: от 10 000 руб. (макс.сумма не ограничена),

ставка: до 5,3% годовых,

срок: 370 дней,

пополнение возможно первые 6 мес.,

начисление и выплата процентов: ежемесячно.

По вкладу также возможно досрочное расторжение с сохранением процентов через 91 день, но как отмечают эксперты Солид Банка, с учетом прогноза на снижение ставок, большинству вкладчиков гораздо выгоднее будет оставлять вклад на весь срок по максимально доходности, которую они зафиксировали в конце 2020 года.

Подать заявку на вклад, а также ознакомиться с полными условиями вклада «Юбилейный» можно на сайте банка https://solidbank.ru/for-individuals/deposits/types-of-deposits-and-interest-rates/vklad-yubileynyy/ и во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06