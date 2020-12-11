«Сбербанк страхование» заключила новый договор перестрахования

СК «Сбербанк страхование» заключила облигаторный договор перестрахования рисков терроризма и диверсии, сообщают в пресс-службе Сбера.

Покрытие распространяется на страхование имущественных и строительно-монтажных рисков. Емкость факультативно-облигаторного договора составляет 10 млрд руб.

Лидер перестраховочной программы – Hamilton (HAM 4000). Размещение осуществлено с участием синдикатов Lloyd’s (S&P A+) и РНПК. Брокером по договору выступила компания Willis Towers Watson.

– Сборы по страхованию имущества корпоративных клиентов и строительно-монтажных рисков в СК «Сбербанк страхование» постоянно растут и занимают существенную долю в корпоративном бизнесе компании. Высокая емкость облигаторной программы перестрахования позволяет компании быть высококонкурентным игроком на страховом рынке и предлагать крупным действующим и потенциальным клиентам наиболее эффективную надежную защиту их имущественных интересов, – Александр Медведев, исполнительный директор СК «Сбербанк страхование.