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С начала пандемии в Бурятии коронавирусом заболели 22,4 тыс. человек

Суточный прирост летальных случаев стабилизировался.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 14 декабря выявлено 223 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 22 479. 

Из 223 новых случаев COVID-19: 176 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 580 пациентов, наблюдается 6 891 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 18 505 (+262) человек.

За последние сутки в регионе 4 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 511 человек. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 622 коек, занято – 1 883, свободно – 739. Занятость коечного фонда составляет 71,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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