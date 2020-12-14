Новости

Банк Солидарность. Обращаем ваше внимание на ожидаемую активизацию мошеннических действий

Уважаемые клиенты Банка, в связи появившимися в средствах массовой информации сообщениями  (ТАССАГН «Москва») сообщениями об утечке персональных данных жителей Москвы, переболевших COVID-19, обращаем ваше внимание на ожидаемую активизацию мошеннических действий, направленных на клиентов нашего банка.

Напоминаем – не сообщайте посторонним лицам реквизиты своих банковских карт и коды СМС и PUSH уведомлений. На ваши вопросы всегда ответит Колл-центр Банка.
Номер Колл-центра Банка (8-800 700-92-20 бесплатно по России) вы всегда найдете на сайте Банка и на обратной стороне Вашей пластиковой карты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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