Банк Солидарность. Обращаем ваше внимание на ожидаемую активизацию мошеннических действий

Уважаемые клиенты Банка, в связи появившимися в средствах массовой информации сообщениями (ТАСС, АГН «Москва») сообщениями об утечке персональных данных жителей Москвы, переболевших COVID-19, обращаем ваше внимание на ожидаемую активизацию мошеннических действий, направленных на клиентов нашего банка.

Напоминаем – не сообщайте посторонним лицам реквизиты своих банковских карт и коды СМС и PUSH уведомлений. На ваши вопросы всегда ответит Колл-центр Банка.

Номер Колл-центра Банка (8-800 700-92-20 бесплатно по России) вы всегда найдете на сайте Банка и на обратной стороне Вашей пластиковой карты.