Как получить карту за 10 секунд: сервисы Альфа-Банка появились в Telegram

Стать клиентом Альфа-Банка теперь совсем просто — достаточно зайти по ссылке в Telegram-канал Alfa Message и выпустить виртуальную карту. В Alfa Message можно переводить деньги по номеру карты или телефона, получать деньги по QR-коду, оплачивать покупки в магазинах и интернете, подавать заявку на кредит, зарегистрироваться как самозанятый или открыть компанию. Все это быстро и без установки мобильных приложений.

«Современный банк должен быть быстрым и очень простым в использовании, когда это возможно. Многим клиентам достаточно переводов и платежей, для этого долгие банковские процедуры идентификации и оформления явно избыточны. Им и адресован Alfa Message — филиал Альфа-Банка в популярных мессенджерах. Но когда понадобится кредит или расчетный счет — в Alfa Message найдутся все нужные кнопки», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Чтобы начать пользоваться картой с базовыми расходными лимитами, не нужно идти в отделение, встречаться с курьером, и подписывать какие-либо бумаги. Просто нажмите кнопку «Начать» в Alfa Message. Если привязать новую карту к Apple Pay или Google Pay и пополнить, можно сразу начинать платить в магазинах и в интернете. А если к виртуальной карте выпустить пластиковую, то будете получать еще и кэшбэк.

Сейчас Alfa Message доступен в Telegram по ссылке t.me/AlfaMessageBot, через несколько дней заработает в WhatsApp, а в конце декабря в Viber и в Facebook Messenger.