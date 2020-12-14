Московские бани в ноябре потеряли 40% выручки из-за ограничений

Выручка московских бань в ноябре снизилась на 40% к аналогичному периоду прошлого года. По статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, за последний месяц осени бани столицы, которые начали вводить для посетителей регистрацию по QR-кодам, заработали всего 28 млн рублей. Падение оборота парных Москвы ускоряется третий месяц подряд.

Снижение выручки столичных бань началось еще в феврале, когда в Москве появились первые заболевшие коронавирусом. Уже в марте оборот парных заведений сократился в два раза год к году, а в период самоизоляции в апреле-мае доходы бань упали практически до нуля.

В июне спрос на услуги заведений этого сегмента начал восстанавливаться, а выручка бань, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, составила четверть от прошлогоднего показателя — 7,2 млн рублей. В июле и августе московские бани достигли оборота 2019 года — 28 млн рублей и 32 млн рублей соответственно. Однако в сентябре, с ухудшением эпидемиологической обстановки, выручка снова стала падать — на 15% в сентябре и на 30% в октябре год к году. Всего за осень оборот столичных парных составил 85 млн рублей — это на 30% меньше, чем осенью 2019 года.

«В ноябре столичные бани наряду с ресторанами, салонами красоты и торговыми центрами начали вводить для клиентов вход по QR-кодам. Не все посетители оказались к этому готовы, также свою роль сыграла обеспокоенность части москвичей из-за усложнения эпидемиологической обстановки и их стремление избегать общественных мест. Между тем, в декабре, который после выхода фильма „Ирония судьбы“ стал у москвичей самым популярным месяцем для посещения бань, снижение к прошлому году может оказаться менее значительным — традиция может сыграть ключевую роль», — считает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.