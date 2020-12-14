Банк «Восточный» выступил стратегическим партнером Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в Калининграде

Банк «Восточный» принял участие в Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в Калининграде, посвященный вопросам развития инфраструктуры для малого и среднего бизнеса в стране и совершенствования подходов к поддержке предпринимателей. Глава делегации банка «Восточный» – директор макрорегиона «Калининградский» Татьяна Лихачева стала спикером пленарной сессии и рассказала о возможностях банка «Восточный» по инфраструктурной поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии.

«В это непростое время перед банками стоит задача максимально облегчить работу предпринимателей, внедряя сервисы нового поколения, позволяющие получать банковские и другие услуги быстро и в дистанционном режиме. Так, банк «Восточный» предоставляет комплексное обслуживание малого и среднего бизнеса. Сегодня банк «Восточный» не просто кредитная организация, оказывающая финансовую поддержку предпринимателям, – это настоящий поставщик решений для бизнеса. Например, в банке можно получить кредит под залог недвижимости на сумму до 30 млн рублей и направить его на решение актуальных задач, в том числе, рефинансирование текущей задолженности. При этом клиент может совершать операции или подключать необходимые для него услуги на удаленной платформе: например, дистанционно зарегистрировать бизнес, обновлять данные о своей компании или открыть счет», - отметила Татьяна Лихачева.

Все дни проведения мероприятия работал стенд банка «Восточный», где сотрудники консультировали предпринимателей по продуктам и сервисам, актуальным для бизнеса в текущей ситуации. В частности, их вниманию были представлены мобильное приложение для МСБ, кредит под залог недвижимости по привлекательной ставке, комплект услуг для участия в госзакупках.