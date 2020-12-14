Более четырех тысяч семей Иркутской области получили сертификаты на материнский капитал

На данный момент обладателями сертификатов стали в общей сложности 45 тысяч семей, сообщают в областной администрации.

Размер регионального капитала подлежит индексации один раз в год и в этом году составляет 108 тысяч рублей. Воспользоваться региональной мерой поддержки, которая действует в Иркутской области с 1 января 2012 года, могут семьи при рождении третьего или последующих детей.

Семьи, получившие сертификат, могут потратить средства регионального капитала на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, альтернативный вариант – ежегодная денежная выплата.