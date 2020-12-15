Стоит продавать при 3500 по индексу Мосбиржи

В принципе, старожилы российского рынка акций помнят такое понятие, как Рождественское или Новогоднее ралли.

Однако, в последние годы рынок радовал далеко не всегда. И данный термин подзабыли. В его основе, как считается, желание трейдеров и управляющих нарисовать красивые цены по итогам года и получить достойные бонусы. Но есть, конечно, и другие причины. Для России это, прежде всего, нефть. Вакцинация и выход мировой экономики из рецессии в будущем году.

Мы полагаем, что в будущем году Brent будет $60-70. В этом случае доллар/рубль ожидается на уровне 65-67. Плюс имеет место привлекательная дивидендная доходность российских фишек. Здесь мы выделяем, конечно, «Сбер» и особенно префы Сургута, которые, по моим оценкам, за 2020 год принесут дивиденды грубо 6,5 руб. за акцию, что дает дивидендную доходность 16%. Ну и газпромовская история. Трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство газопровода «Северный поток — 2». На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км. Таким образом остается уложить 160 км.

Если «Северный поток-2» будет достроен, а я в этом не сомневаюсь, то это значительно уберет дисконт в оценке «Газпрома», его убытки стоит скорректировать на курсовые разницы. Дивиденды GAZP будут, вероятно, как за прошлый год. Думаю, что еще в этом году мы увидим индекс Мосбиржи в 3500, я бы там и продавал. Про Джо Байдена и возможные санкции все забыли. Но кто знает, может в будущем году нам снова придется продавать на геополитических рисках.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»