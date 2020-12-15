Проезд ограничат по улице Горная в Иркутске

Движение заблокируют в районе дома № 16 по улице Горная с 09:00 15 декабря до 17:00 29 декабря 2020 года в направлении движения от улицы Партизанская до улицы Карла Либкнехта, сообщают в пресс-службе «Байкальской энергетической компании».