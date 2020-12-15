В Иркутске задержали предполагаемых сбытчиков фальшивых купюр

Согласно данным ГУ МВД Иркутской области, 19-летняя девушка и ее предполагаемый 20-летний подельник приобрели их в интернете.

После передачи «фальшивки» одному из продавцов, злоумышленников задержали. Во время проведения следственных действий, проведены обыски предполагаемых фальшивомонетчиков, в ходе которых обнаружена и изъята партия поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей в количестве 15 штук.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.