Новости Альфа-Групп открывает чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0 Альфа-Банк, Билайн, X5 Retail Group и АльфаСтрахование открыли чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0. Он продлится 6 недель. Участникам предстоит побороться за 1 миллион рублей. Для этого нужно выполнить одно из двух заданий: оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Победители будут объявлены 29 января на открытом лидерборде. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп. Чемпионат открылся стрим-конференцией с участием главного управляющего директора Альфа-Банка, члена наблюдательного совета Альфа-Групп Владимира Верхошинского и лидеров направлений по работе с данными, машинному обучению и искусственному интеллекту компаний Альфа-Групп. На текущий момент на чемпионат зарегистрировались 1312 участников, конференция собрала более 30 тыс. просмотров. «Data Science — неотъемлемая часть работы Альфа-Банка. Наука о данных помогает нам принимать решения на всех уровнях, вплоть до оценки материальных рисков или маркетинговой оптимизации. Благодаря сотрудникам центра Data Science Альфа-Банка мы разработали лучшее, по мнению наших клиентов, приложение среди мобильных банков в России. И сегодня мы работаем над развитием эмоциональной нейросети. Она позволит определить без каких-либо опросов, нравится ли клиенту продукт или услуга. В Альфа-Банке всегда много амбициозных задач и мы ждем лучших ребят, чтобы вместе создавать лучший клиентский опыт на рынке», — заявил Владимир Верхошинский. «В Х5 data-driven подход — основа для принятия бизнес-решений. Поэтому для нас так важно участие в онлайн-чемпионате дата-сайентистов AlfaBattle — конкурс позволит привлечь новых ярких специалистов в одну из самых быстроразвивающихся цифровых сфер и в крупнейшие компании рынка. Мы будем рады видеть самых сильных участников в нашей команде data-science. Такие конкурсы — это хорошая возможность для сотен талантливых ребят попробовать решить практические задачи, связанные с предиктивной аналитикой и анализом профиля клиента. Результатом состязаний могут стать передовые решения, которые способны изменить пользовательский опыт и жизнь миллионов людей по всей стране», — прокомментировал управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков. «Команда Big Data и AI в Билайн решает множество интересных задач — причём не только в России, но и в более глобальных масштабах, поскольку мы работаем как Центр технологической экспертизы всей группы VEON. Мы развиваем это направление как для наших внутренних потребностей, так и для всего рынка. Спрос на Big Data и AI от Билайн постоянно растёт — по итогам 3 квартала 2020 года мы видим более чем двукратный рост выручки этого направления в корпоративном сегменте. Продолжающийся рост спроса на эффективность в условиях пандемии будет стимулировать дальнейшее развитие новых технологий в Билайн, поэтому наших сотрудников в 2021 году ждёт ещё больше интересных и перспективных проектов. На площадке Alfa-Battle 2.0 мы рассчитываем встретить много профессионалов, и кто-то из них непременно перейдёт на яркую сторону», — отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд. «Нам интересно не просто реагировать на перемены рынка, но и самим менять его. Выступая новаторами, создавать действительно страховой сервис будущего в настоящем, что в современном мире совершенно невозможно без сильной и эффективной команды разработчиков умных цифровых сервисов. Поэтому для нас важно участие в этой большой битве дата-сайентистов AlfaBattle 2.0, которая позволяет молодым специалистам попробовать свои силы, решив реальные кейсы от бизнеса. Мы будем рады видеть финалистов баттла в нашей команде», — подчеркнул заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» Сергей Савосин. Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5). По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн. X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятёрочка», 910 супермаркетов «Перекрёсток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи. «АльфаСтрахование» — крупнейшая частная страховая компания в России с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 99 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings, «ВВ+» по шкале S&P и «ruАA+» по шкале «Эксперт РА». Собственные средства Группы «АльфаСтрахование» по итогам 2019 г. превысили 31 млрд руб.

