Дальневосточный банк информирует клиентов об изменении порядка расчета ближайшего планового платежа при частичном досрочном возврате кредита

Уважаемые клиенты!

Дальневосточный банк информирует вас о том, что c 01.01.2021 г. в связи с переходом Банка на новое программное обеспечение меняется порядок расчета ближайшего планового платежа при частичном досрочном возврате кредита.

В частности, при досрочном погашении части основного долга, ближайший плановый платеж по кредиту должен быть произведен в полном объеме в соответствии со скорректированным Графиком платежей.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка 8 800 555 22 05 (звонок по России бесплатный).