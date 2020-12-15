На аэродроме Иркутского авиационного завода прошел первый полет самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут, сообщают в пресс-службе Ростеха.

«В конце ноября во время посещения завода ПАО Корпорации «Иркут» мы с коллегами инспектировали подготовку нового МС-21. Тогда же мы обговаривали первый полет МС-21-310 с новым двигателем ПД-14 до конца этого года. А сегодня – видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников – и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полёт», – прокомментировал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

«Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.