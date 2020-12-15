Наталия Цайтлер возглавит Центрально-Чернозёмный банк Сбербанка

Наталия Цайтлер, управляющий директор центра «Медицинские продукты и сервисы», возглавит Центрально-Чернозёмный банк Сбербанка.

В пресс-службе банка сообщают, что Наталия в команде Сбера — с 1994 года, прошла путь от старшего контролёра до управляющего отделением.

Последние четыре года она руководила Иркутским отделением Байкальского банка.

В 2020 году при активном участии Наталии было запущено новое инфекционное отделение городской больницы в Тулуне. После перехода в Центральный аппарат отвечала за формирование стратегии и структуры управления продажами медицинских сервисов в регионах и запуск пилотных проектов.