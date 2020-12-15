Альфа-Групп открывает чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0

Альфа-Банк, Билайн, X5 Retail Group и АльфаСтрахование открыли чемпионат по анализу больших данных Alfa Battle 2.0. Он продлится 6 недель. Участникам предстоит побороться за 1 миллион рублей. Для этого нужно выполнить одно из двух заданий: оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Победители будут объявлены 29 января на открытом лидерборде. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп.

Чемпионат открылся стрим-конференцией с участием главного управляющего директора Альфа-Банка, члена наблюдательного совета Альфа-Групп Владимира Верхошинского и лидеров направлений по работе с данными, машинному обучению и искусственному интеллекту компаний Альфа-Групп. На текущий момент на чемпионат зарегистрировались 1312 участников, конференция собрала более 30 тыс. просмотров.

«Data Science — неотъемлемая часть работы Альфа-Банка. Наука о данных помогает нам принимать решения на всех уровнях, вплоть до оценки материальных рисков или маркетинговой оптимизации. Благодаря сотрудникам центра Data Science Альфа-Банка мы разработали лучшее, по мнению наших клиентов, приложение среди мобильных банков в России. И сегодня мы работаем над развитием эмоциональной нейросети. Она позволит определить без каких-либо опросов, нравится ли клиенту продукт или услуга. В Альфа-Банке всегда много амбициозных задач и мы ждем лучших ребят, чтобы вместе создавать лучший клиентский опыт на рынке», — заявил Владимир Верхошинский.

«В Х5 data-driven подход — основа для принятия бизнес-решений. Поэтому для нас так важно участие в онлайн-чемпионате дата-сайентистов AlfaBattle — конкурс позволит привлечь новых ярких специалистов в одну из самых быстроразвивающихся цифровых сфер и в крупнейшие компании рынка. Мы будем рады видеть самых сильных участников в нашей команде data-science. Такие конкурсы — это хорошая возможность для сотен талантливых ребят попробовать решить практические задачи, связанные с предиктивной аналитикой и анализом профиля клиента. Результатом состязаний могут стать передовые решения, которые способны изменить пользовательский опыт и жизнь миллионов людей по всей стране», — прокомментировал управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков.

«Команда Big Data и AI в Билайн решает множество интересных задач — причём не только в России, но и в более глобальных масштабах, поскольку мы работаем как Центр технологической экспертизы всей группы VEON. Мы развиваем это направление как для наших внутренних потребностей, так и для всего рынка. Спрос на Big Data и AI от Билайн постоянно растёт — по итогам 3 квартала 2020 года мы видим более чем двукратный рост выручки этого направления в корпоративном сегменте. Продолжающийся рост спроса на эффективность в условиях пандемии будет стимулировать дальнейшее развитие новых технологий в Билайн, поэтому наших сотрудников в 2021 году ждёт ещё больше интересных и перспективных проектов. На площадке Alfa-Battle 2.0 мы рассчитываем встретить много профессионалов, и кто-то из них непременно перейдёт на яркую сторону», — отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд.

«Нам интересно не просто реагировать на перемены рынка, но и самим менять его. Выступая новаторами, создавать действительно страховой сервис будущего в настоящем, что в современном мире совершенно невозможно без сильной и эффективной команды разработчиков умных цифровых сервисов. Поэтому для нас важно участие в этой большой битве дата-сайентистов AlfaBattle 2.0, которая позволяет молодым специалистам попробовать свои силы, решив реальные кейсы от бизнеса. Мы будем рады видеть финалистов баттла в нашей команде», — подчеркнул заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» Сергей Савосин.