C высокой вероятностью цикл снижения ключевой ставки в России подошел к концу. На заседании 18 декабря Банк России сохранит ключевую ставку неизменной на рекордном минимуме в 4,25% годовых, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- В пользу данного решения говорят следующие аргументы. Главная причина — это, конечно, инфляция, которая является прямым следствием девальвации рубля. В ноябре рост потребительских цен составил 4,4% г/г. Он превысил верхние границы прогноза Банка России (4,2%) и правительства (3,8%) на этот год. Таргет Банка России, напомним, 4%. Ключевая ставка Банка России за вычетом текущей инфляции стала отрицательной впервые с 2015 года. Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале на уровне около 5%.

Президент и правительство уже выразили обеспокоенность ускорением роста цен. Джо Байден — однозначно новый хозяин Белого дома. Риски новых санкций возрастают, более высокое значение ключевой ставки снижает отток капитала из России. Стабилизация ставок по вкладам также должна снизить отток средств из банковской системы в альтернативные источники накоплений – акции, недвижимость, золотые и серебренные инвестиционные монеты и т.д. Вместе с тем, мы по-прежнему полагаем, что сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка России является ошибочной. Справедливый уровень ключевой ставки при текущей инфляции – 6-8%.

До конца текущего мы ожидаем, что доллар снизится до диапазона 70-72 руб., а евро достигнет отметок 86-88 руб. Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ будет нейтральным для основных рублевых пар.