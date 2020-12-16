Опубликовано видео полета первого самолета МС-21 с российскими двигателями над Иркутском

Корпорация «Иркут» на своем Youtube-канале опубликовала видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 над Иркутском.

Транспорт достигнул высоты в 3,5 километра и скорости в 450 км/час. Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. На борту МС-21 находились летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Александр Соловьев.

«Полетное задание выполнено полностью. Двигатели получились достойные. В первом полете они проявили себя отлично», – отметил после полета Севастьянов.