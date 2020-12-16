Не автокредит, а подарок. Оформить автомобиль под 9,9% годовых предлагает Примсоцбанк

Новый год – отличный повод порадовать себя новым автомобилем, приобретённым в кредит на привлекательных условиях. Для того, чтобы ваши мечты сбывались, Примсоцбанк запустил специальное предложение - автокредит «Подарочный».



- У автокредитов есть ряд преимуществ, - рассказывает Алексей Сорокин, начальник отдел автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». – Так, например, оформить «железного коня» в автокредит можно в автосалоне, на авторынке, у физического лица или с любого аукциона мира. При этом клиент может подать заявку как в офисе, так и в автосалоне. Особенно хочется отметить, что для оформления автокредита «Подарочный» вам потребуется только паспорт и 2-ой документ на выбор, а оригинал ПТС при этом останется у вас. Если же первоначального взноса у вас нет, обращайтесь за консультацией к нашим специалистам, мы подберём для вас другую, более подходящую программу.



Условия по «Подарочному» следующие: срок кредита от 2 до 7 лет, сумма – от 100 000 до 2 000 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос 15%, а процентная ставка фиксированная – 9,9% при условии оформления договора оказания услуг с «КликСервис» и договора страхования миниКАСКО (Каско-Профи+). При отказе от данных услуг ставка составит 13,9%.



Напоминаем, что по всем кредитам на потребительские цели и автокредитам банк предоставляет отсрочку в погашении основного долга в течение одного месяца. Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку можно на сайте банка или по телефону единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.