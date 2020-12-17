Кобзев: Дом на улице Пискунова в Иркутске, пока там прописаны жильцы, не снесут

Соглашение по оперативному решению социально-значимого вопроса в отношении этого дома и его жильцов было достигнуто на встрече Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и руководителя УФССП по Иркутской области – главного судебного пристава региона Аслана Токаева.

Напомним, в декабре прошлого года Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил исковое заявление городской администрации, признал многоэтажный жилой дом на улице Пискунова, 40 самовольно возведенным объектом и обязал 92 граждан снести его за собственные средства. В адрес каждого должника были направлены копии постановлений о возбуждении исполнительных производств.

Но, как выяснилось, 67 человек в этом доме, в том числе дети, официально прописаны и проживают по указанному адресу. В таких, случаях согласно методическим рекомендациям по исполнению судебных решений о сносе самовольно возведенных строений, судебный пристав-исполнитель в соответствии с федеральным законом оканчивает исполнительное производство и возвращает взыскателю (в данном случае администрации Иркутска) исполнительный документ с разъяснением возможности обратиться в суд с требованием о выселении проживающих граждан.

По информации УФССП России по Иркутской области, сегодня, 17 декабря, исполнительные производства в отношении жильцов дома по улице Пискунова, 40, окончены.

– Я с самого начала был на стороне людей, пострадавших от недобросовестного застройщика. Рад, что и закон на их стороне, – прокомментировал данное решение Губернатор Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что на снос скандального дома на улице Пискунова в Иркутске потребуется 350 млн рублей.