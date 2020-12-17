Банк «Открытие» увеличил объемы кредитования населения и предприятий Иркутской области на 21%

По итогам 11 месяцев 2020 года объем заемных средств, выданных банком «Открытие» в Иркутской области частным клиентам и юридическим лицам, составил 9,3 млрд рублей: на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в банке.

Половина выданных банком в этом коронакризисном году займов частным клиентам пришлась на кредиты наличными, другая половина – на ипотеку. Банк выдал населению Иркутской области кредитов на сумму 1,9 млрд рублей – на 22% больше, чем годом ранее. Розничный кредитный портфель «Открытия» с начала года вырос на 41% до 3,3 млрд рублей.

Прирост объемов ипотечного кредитования в 2020 году составил 57%. Более 430 иркутских семей смогли приобрести собственное жилье благодаря ипотечным программам банка. За год ипотечный портфель вырос в 1,7 раз - до 1,4 млрд рублей, а по итогам года превысит 1,6 млрд рублей.

«Все больше клиентов в нашей области ориентированы на переселение в индивидуальные жилые дома, желательно в городской черте», - сообщил в ходе пресс-конференции управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев. По его оценке, в 2021 году продолжится рост выдач ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья, индивидуальных жилых домов, а также рефинансирование под более низкие ставки ранее выданных кредитов.

У банка «Открытия» в Иркутской области 33 тысячи клиентов-физических лиц, которые доверили ему более 7 млрд рублей вкладов, и 3000 клиентов-предпринимателей с депозитами на сумму 2,7 млрд рублей.

Компаниям малого и среднего бизнеса региона за 11 месяцев нынешнего года банк выдал в 1,5 раза больше кредитов, чем в аналогичном периоде прошлого года, а объем выданных кредитов вырос на 14% - до 3,5 млрд рублей.

Приоритетным направлением бизнеса банка «Открытие» в Иркутской области является работа с крупными корпоративными предприятиями. Банк занимает долю в 9,5% на рынке депозитов юридических лиц региона. Портфель депозитов крупных клиентов составляет около 8 млрд рублей, вместе с МСБ - 11 млрд рублей.

«Важным этапом в работе с застройщиками региона стал запуск программ по финансированию строительства жилой недвижимости, открыт первый эскроу-счет по аккредитованному банком проекту. В 2021 году банк нацелен на расширение сотрудничества с застройщиками как Иркутска, так и Забайкальского края», - отметил Владимир Чернышев.