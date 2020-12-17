S7 снизила цену билетов на 50% на два дня, в том числе – на вылеты из Иркутска

Авиакомпания S7 объявила распродажу, которая будет действовать 17 и 18 декабря – в этот период билеты можно приобрести со скидкой 50%, в том числе – на вылеты из Иркутска, сообщает пресс-служба организации.

«Специальные тарифы доступны на перелеты с датой вылета с 21 декабря 2020 года по всем направлениям, по которым в настоящее время выполняются рейсы S7 Airlines», – отмечается в сообщении.

По информации авиакомпании, одними из самых выгодных предложений являются вылеты на зимние курорты, которые располагаются в Красной поляне, Архызе, Домбае, Урале, Шерегеше и Камчатке. При этом можно купить со скидкой билеты не только на зимние рейсы, но и весенние, а также – летние.

Авиакомпания приводит примеры цен: в экономическом классе туда-обратно на рейсах S7 Airlines в Сочи из Москвы можно улететь от 4 тысяч рублей, из Новосибирска – от 10 тысяч, из Иркутска – от 13,9 тысячи рублей.