Путин назвал «большим достижением» построенный в Иркутске самолет МС-21 с двигателями ПД-14

Глава России Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря назвал «большим достижением» построенный на Иркутском авиазаводе самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
«Позавчера МС-21 с нашими двигателями ПД-14 [был] поднят в воздух, практически уже серийный образец. Большое достижение, между прочим, наших двигателестроителей и авиастроителей, я поздравляю их с этим событием», – заявил глава государства.
Напомним, МС-21 с двигателями ПД-14 взлетел в воздух впервые, он летал над Иркутском в течение 1 часа 25 минут. Транспорт достигнул высоты в 3,5 километра и скорости в 450 км/час. Посмотреть на то, как прошел полет можно на видеозаписи, которую опубликовала корпорация «Иркут».