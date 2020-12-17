Путин назвал «большим достижением» построенный в Иркутске самолет МС-21 с двигателями ПД-14

Глава России Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря назвал «большим достижением» построенный на Иркутском авиазаводе самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«Позавчера МС-21 с нашими двигателями ПД-14 [был] поднят в воздух, практически уже серийный образец. Большое достижение, между прочим, наших двигателестроителей и авиастроителей, я поздравляю их с этим событием», – заявил глава государства.