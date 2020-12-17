Крах доллара прогнозируют каждый год

По информации из деловых кругов, позитивный опыт использования цифрового юаня дополнительно усилит китайский валютный пакет в его противостоянии с номинированными в долларах финансовыми инструментами и позволит значительно, до 50–55%, расширить бездолларовую зону в мировых транзакциях уже в течение первой половины 2021 года. Это фактически лишит Федрезерв статуса эмитента мировой валюты номер один и запустит сход долларовой лавины внутри США. Последний сценарий выглядит почти фантастическим, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Сколько себя помню, российские экономисты левых, социалистических взглядов и прочие хейтеры США прогнозируют крах доллара и дефолт по суверенному долгу США каждый год.

Вместе с тем трудно отрицать, что в глобальной экономике доминирование США уходит в прошлое, уступая место доминированию Китая. При этом при Джо Байдене экономическая политика Вашингтона, несомненно, будет более разумной. Конфронтация с Европой и Китаем уступит место разрядке. Пока весь современный мир завязан на доллар США, Китай — крупнейший кредитор северо-американских штатов. В глобальные катаклизмы не очень верится.

Что естественно не отменяет наиболее вероятный сценарий ослабления доллара США против большинства мировых валют. Стратегия — покупаем нефть, продаем золото — по-прежнему в силе. При этом очень вероятно укрепление рубля в 2021 году до 65-67 руб. за доллар и 78-80 за евро. Индекс РТС, скорее всего, вероятно достигнет примерно 2000 пунктов. Капитализация российского рынка акций станет адекватной размеру ВВП.