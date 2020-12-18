En+ Group улучшает условия жилищной программы

Компания En+ Group расширила возможности корпоративной жилищной программы для сотрудников энергетического сегмента холдинга. Теперь в ней принимают участие предприятия теплового и угольного бизнесов компании, сообщают в компании.

Уникальным условием программы En+ является то, что первоначальный взнос по ипотеке платить не нужно, а 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания.

Программа, запущенная летом 2020 года, была разработана специально для сотрудников региональных энергетических активов En+ Group. Ее участники получают ипотечный кредит на покупку жилья у Банка-партнера под низкий процент. Ставка напрямую зависит от ключевой ставки Центробанка. При понижении ключевой ставки снижается и процент по кредиту для заключаемых договоров. В ноябре ипотечная ставка составляла 6,25%.

Программа ориентирована на всех сотрудников энергетических предприятий холдинга. Приоритет отдается производственному персоналу. Для участия в программе стаж работы в компании для большей части сотрудников должен составлять не менее трех лет. Для участников в возрасте до 35 лет достаточно одного года стажа.

«Жилищная программа полностью себя оправдала за несколько месяцев: мы видим высокий интерес к ней со стороны наших сотрудников. 80 человек уже были утверждены и приняты к участию в программе. 22 из них успели стать полноправными владельцами жилья, 10 получили рефинансирование действующих ипотечных кредитов на лучших условиях, а 48 - находятся на этапе активного поиска подходящей жилплощади по итогам согласования всех необходимых моментов с Банком-партнером. Надеюсь, уже в ближайшем будущем мы сможем помочь еще очень многим семьям», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

En+ Group реализует программу в городах Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Нижний Новгород, Дивногорск и Ангарск, а в недавнее время в список городов-участников был также включен и Миасс (Челябинская область). Больше всего заявок поступает от сотрудников предприятий Иркутска, где сосредоточена большая часть энергетических предприятий Еn+ Group.

В ближайшее время En+ совместно с Банком СОЮЗ планируют ввести дополнительные улучшенные условия, в частности, увеличить срок действия программы для молодых специалистов до 15 и 20 лет.