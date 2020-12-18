ИНК смонтировала колонну деметанизации весом 170 тонн на Марковском месторождении

Иркутская нефтяная компания смонтировала на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) на Марковском месторождении 63-метровую колонну деметанизации весом 170 тонн, сообщает пресс-служба компании.

Фото пресс-службы ИНК

В операции по подъему, которая заняла 13,5 часа, было задействовано около 20 сотрудников предприятия и подрядной организации – компании Honeywell. Кроме того, гусеничный кран грузоподъемностью 500 тонн и еще несколько кранов меньшей мощности.

Колонна деметанизации на Марковской УКПГ – третья по счету на объектах газового бизнеса ИНК. Две идентичные были установлены на Ярактинской УКПГ-2 в 2019 году и являются частью емкостного оборудования УКПГ. Назначение колонн – отделение метана от широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ).

В рамках второго этапа газового проекта, который ИНК реализует с 2018 года, продолжается строительство установок комплексной подготовки газа на и Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях и установки газофракционирования в районе Усть-Кута.

Фото пресс-службы ИНК

Напомним, Иркутская нефтяная компания поэтапно реализует масштабный газовый проект с 2014 года. По состоянию на конец 2020 года в него инвестировано около 170 млрд рублей, а общий объем инвестиций составит свыше 450 млрд рублей.

Выполнение газовой программы ИНК позволит создать более 2,40 тысячи долгосрочных рабочих мест, а современное высокотехнологичное производство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станут базой для развития новых предприятий.