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Общепит Иркутской области попросил у Кобзева снять наложенные на работу заведений запреты

Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров направила губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву обращение, в котором предложила снять введенные из-за коронавируса запреты на работу заведений общепита региона. Документ опубликовала представитель организации Елена Евдокимова на своей странице в Facebook.

 

В частности, предложено с 11 января 2021 года разрешить заведениям питания работать после 23:00, а в летний период – открывать веранды.

Кроме того, ассоциация попросила Кобзева рассмотреть возможность предоставлять без конкурса и бесплатно заведениям общепита, у которых нет своих террас, места в городе для открытия летних кафе.

Рестораторы также предлагают совместно с региональным Роспотребнадзором определить четкие правила рассадки посетителей заведений с учетом площади зала и вентиляции.

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Документ был направлен главе региона 16 декабря. В качестве аргументов представители ассоциации привели сниженный на 50% спрос на услуги предприятий и дополнительные расходы на противоэпидемические меры.

Напомним, сейчас в Иркутской области заведения общественного питания могут работать только до 23:00. Кроме того, им нельзя проводить новогодние праздники. Такие меры введены из-за эпидемии коронавируса.
При этом, по данным регионального Роспотребнадзора, рестораны, кафе и бары являются одними из тех мест, где люди меньше всего заражаются инфекцией в период эпидемии.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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