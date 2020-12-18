Общепит Иркутской области попросил у Кобзева снять наложенные на работу заведений запреты

Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров направила губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву обращение, в котором предложила снять введенные из-за коронавируса запреты на работу заведений общепита региона. Документ опубликовала представитель организации Елена Евдокимова на своей странице в Facebook.

В частности, предложено с 11 января 2021 года разрешить заведениям питания работать после 23:00, а в летний период – открывать веранды.

Кроме того, ассоциация попросила Кобзева рассмотреть возможность предоставлять без конкурса и бесплатно заведениям общепита, у которых нет своих террас, места в городе для открытия летних кафе.

Рестораторы также предлагают совместно с региональным Роспотребнадзором определить четкие правила рассадки посетителей заведений с учетом площади зала и вентиляции.

Документ был направлен главе региона 16 декабря. В качестве аргументов представители ассоциации привели сниженный на 50% спрос на услуги предприятий и дополнительные расходы на противоэпидемические меры.

Напомним, сейчас в Иркутской области заведения общественного питания могут работать только до 23:00. Кроме того, им нельзя проводить новогодние праздники. Такие меры введены из-за эпидемии коронавируса.