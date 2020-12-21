Компания En+ Group запускает 3D-экскурсии по ГЭС

Компания запускает 3D-экскурсии по ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в состав компании. Теперь все желающие могут онлайн посетить Красноярскую ГЭС, а с января – Иркутскую, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС.

В ходе виртуальной экскурсии по Красноярской ГЭС гости смогут увидеть помещения, куда есть доступ только для сотрудников станции. Показан машинный зал, где расположено главное оборудование – гидроагрегаты, можно виртуально пройтись по нижнему бьефу и выйти на водораздельный пирс к водосливной части плотины. Каждый раздел экскурсии сопровождается информацией о точке нахождения и интересными историческими фактами.

Красноярская ГЭС входит в тройку крупнейших электростанций России и является основным производителем электроэнергии в Красноярском крае. Строительство КГЭС велось с 1956 по 1972 годы, в то время объект являлся одной из главных комсомольских строек страны. Сейчас КГЭС является одним из наиболее безопасных предприятий непрерывного производства в регионе. Благодаря программе модернизации сибирских гидроэлектростанций компании En+ Group «Новая энергия» не прекращается работа и по модернизации и техническому перевооружению станции.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

- Гидроэлектростанции - уникальные по техническим и архитектурным решениям сооружения, это настоящая достопримечательность Сибири. Поэтому в условиях ограничений, действующих из-за COVID-19, компания предлагает всем желающим посетить промышленные объекты в новом формате. Онлайн-формат способствует и тому, что ГЭС можно посетить, пусть виртуально из любой точки страны. Совершив тур по станции, любой желающий сможет ознакомиться, как работает ГЭС - стратегически важный объект, являющийся предметом гордости сотрудников и жителей региона.

3D-экскурсия по Красноярской ГЭС доступна по ссылке.