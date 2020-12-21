Компания En+ Group направила 4,5 млн рублей на социальные проекты в Черемховском районе

Компания направила 4,5 млн рублей на детские игровые комплексы и ремонт школ в Черемховском районе в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключённого между администрацией Черемховского района и Компанией «Востсибуголь» (находится в управлении En+ Group), сообщили в пресс-службе En+ Group.

В 2020 году компания En+ Group в рамках Соглашения профинансировала приобретение малых игровых комплексов для оснащения детских уличных площадок. Было закуплено и передано поселениям 9 комплексов на сумму более 1,2 млн рублей. Оборудование уже установлено в Алехино, Булае, Голумети, Каменно-Ангарске, Черемховском и Новогромово. Закончить установку детских площадок еще в двух поселениях района планируется весной 2021 года, с наступлением оттепели.

Также в 2020 году благодаря компании En+ Group на территории Черемховского района проведены ремонтные работы в двух средних образовательных учреждениях района: в д. Средний Булай и с. Парфеново. В школах были установлены новые двери и заменены старые окна с деревянными рамами на современные стеклопакеты. Благодаря этому теперь в классах выдерживается температурный режим и порядка 300 школьников обучаются в более комфортных условиях. Затраты на проект составили 3,3 млн руб.

Ольга Тарабрина, Директор СОШ с. Парфеново:

- Школа была построена в 1976 году и вот уже почти 50 лет в ней не проводили капитальный ремонт. В прошлом году нам удалось отремонтировать классы, сделать новое крыльцо и большая удача, что благодаря поддержке En+ Group и ее основателю Олегу Дерипаске, в этом году мы смогли заменить все окна одновременно, а не этапами. Находиться в школе теперь стало комфортнее, коридоры и классы преобразились и стали светлее. Более того, стало проще соблюдать рекомендации по противодействию распространения коронавирусной инфекции и легко проветривать кабинеты, поскольку раньше окна были закрыты наглухо и их открывание было небезопасно.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

- Компания En+ Group сотрудничает с администрацией Черемховского района на протяжении многих лет. Только за последние пять лет компания выделила около 40 млн рублей на социальные и инфраструктурные проекты в районе. Средства были направлены на ремонт социальных учреждений, приобретение школьных автобусов и автотехники, в которой у района была потребность. Мы всегда стараемся прислушиваться к нуждам поселений, на территории которых ведем свою деятельность, особенно если это касается их развития и создания более комфортных условий для жителей.