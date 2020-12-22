Сделку иркутской компании «РАФТ ЛИЗИНГ» признали лучшей в России

Сделка иркутской компании «РАФТ ЛИЗИНГ» признана лучше по версии Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020» в номинации «Недвижимость». Церемония награждения в этом году из-за ограничений пандемии проводилась в онлайн-формате.

Елена Дуберштейн, директор по маркетингу ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»:

«Буквально 1,5 года назад мы разработали и презентовали рынку наш новый продукт «Лизинг недвижимости», а сейчас наша сделка из Иркутска признана лучшей в стране профессиональным сообществом. Сделка действительно сложная и интересная. К нам обратилась компания, которая буквально отчаялась найти финансового партнера для приобретения офисного помещения в Иркутске. Лизинговые компании и банки отказывались от сделки, поскольку приобрести офис клиент хотел у гражданина иностранного государства (КНР)».

Специалисты «РАФТ ЛИЗИНГ» не испугались сложностей. Привлекли в процессе сделки Консульство КНР, Торгово-Промышленную палату Восточной Сибири, дипломированных переводчиков, нотариуса, оформили два вида страхования. Несмотря на все отягчающие обстоятельства, которые возникали в процессе, им удалось заключить сделку всего за 2 недели.

«И мы, безусловно, благодарны нашим партнерам по сделке: компании «АВАС ГРУПП», «Крона-банку» и СК «Согласие», – отметила Елена Дуберштейн.

Национальная премия «Лизинговая сделка года» проводится ежегодно и является самой престижной в лизинговой отрасли России. Она абсолютно бесплатная. Прием заявок стартует 1 сентября, после чего все заявки шифруются и отправляются для рассмотрения членам жюри – признанным экспертам в сфере лизинга. Победителей выбирают по нескольким параметрам: техническая сложность сделки, удаленность, особые условия финансирования, социальная значимость и т.д. В 2020 году на конкурс было подано 99 заявок в 11 номинациях.

Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» получает награду Национальной премии «Лизинговая сделка года» уже второй раз. Год назад сделку иркутского лизингодателя отметили в номинации «Промышленное оборудование».