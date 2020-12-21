МТС запускает собственные телеканалы с российским и зарубежным контентом — KinoJam1 и KinoJam2

МТС Медиа сообщает о запуске двух телеканалов в тестовом вещании, транслирующих фильмы и сериалы в формате высокой четкости HD.

18 декабря начали тестовое вещание два собственных телеканала, произведенных МТС Медиа. Телеканал KinoJam1 будет посвящен исключительно отечественному кинематографу, в то время как на канале KinoJam2 будут сосредоточены популярные зарубежные сериалы и фильмы. KinoJam1 и KinoJam2 представят высокорейтинговые фильмы и сериалы (не старше 7 лет с момента выпуска), а также культовых кинопроектов 90-х и 2000-х годах.

Вещание собственных телеканалов МТС Медиа будет круглосуточным. В основе программной сетки заложены принципы линейного и вертикального программирования. Линейное программирование прайм-тайма по будням: трансляция известных сериалов в удобное время 19:00 – 21:00 и фильмов с 21:00 – 23:00, а также показ линейки утренних сериалов.

Вертикальное программирование выходного дня: повторы полного сезона серила, которые зрители могли пропустить на неделе, и подборки развлекательного фильмового контента.

Сетка каналов KinoJam1 и KinoJam2 также будет формироваться с учётом основных календарных праздников и ключевых событий в киносериальной индустрии («Оскар», «Ника», «Каннский кинофестиваль», «Кинотавр»). В ближайшие новогодние каникулы зритель сможет насладиться марафоном кинолент и сериалов нон-стоп: без рекламы и повторов в течение всех праздничных дней.

«Нашей главной задачей остается развитие и популяризация онлайн-кинотеатра МТС ТВ, расширение библиотеки качественными тайтлами, в том числе собственного производства. Это гармонично дополняется запуском фильмовых телеканалов. Кроме того, появление собственных телеканалов, скажем так, оздоравливает конкурентные отношения на рынке», — комментирует генеральный директор МТС Медиа и вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.

«Мы анализируем контентные предпочтения наших абонентов, стал заметен высокий спрос на фильмовой контент и сериалы российского и зарубежного производства. Наша задача — предлагать пользователю продукты в формате конвергентного экосистемного предложения, дополняя телекоммуникационые услуги качественным контентом, как в VOD, так и в телевизионных каналах», — продолжает Алексей Иванов, генеральный директор «Спутникового ТВ МТС» и операционный директор МТС Медиа.

Новые телеканалы станут доступны абонентам МТС в рамках базового пакета — во всех средах вещания МТС ТВ на кнопках 201 (KinoJam1) и 203 (KinoJam2). Помимо телеканалов собственного производства, абоненты ТВ-сервисов МТС получили более 20 дополнительных телеканалов различной тематики: «Viasat History», «Viasat Nature», «Детский Мир», «Капитан Фантастика», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «BRIDGE TV DELUXE», Clubbing, Trash, и многие другие. В том числе, в текущем месяце был введен единый канальный план во всех средах ТВ от МТС, выстроенный по жанровому принципу.

На момент запуска телеканалы KinoJam1 и KinoJam2 будут доступны абонентам онлайн-кинотеатра МТС ТВ, домашнего и спутникового ТВ от МТС. В дальнейшем МТС Медиа рассматривает возможность выхода на дистрибуцию в сети других операторов.