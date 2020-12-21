Wink и «ЭВЕРЕСТ» запускают умную рекламу и бесплатное кино для зрителей

«Ростелеком» и «ЭВЕРЕСТ», сейлз-хаус «Национальной Медиа Группы» (НМГ), объявляют о партнерстве для внедрения рекламной модели продажи контента (AVOD1) в видеосервисе Wink. Для рекламодателей это доступ к привлекательной аудитории, с которой можно выстраивать эффективные рекламные коммуникации исходя из данных о предпочтениях и интересах зрителей.

«Для нашего видеосервиса введение AVOD — это способ привлечения новой аудитории, которая любит кино, но пока не готова платить за контент. Если клиенты готовы вместо живых денег потратить несколько минут на просмотр рекламы, то у них должна быть такая возможность в Wink. Рекламодатели в свою очередь получают уникальную возможность найти аудиторию, которая им нужна, даже какие-то микросегменты. Наше конкурентное преимущество в том, что мы оперируем не только социально-демографическими характеристиками аудитории, но также их привязкой к интересам, основанным на истории просмотров ТВ и кино. Бренды могут выстраивать умный рекламный диалог с учетом увлечений зрителя, повышая эффективность своих кампаний», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

По модели AVOD в Wink можно посмотреть более 20 тыс. фильмов и эпизодов сериалов. В настоящее время рекламная модель доступна в интерфейсе IPTV-приставки Wink, а в первом квартале 2021 года появится и в OTT-решениях (мобильные приложения, сайт wink.rt.ru, Smart TV). На карточке фильма или сериала пользователь видит все варианты оплаты контента (подписки, аренда, покупка, рекламная модель) и может выбрать оптимальный для себя вариант. Ранее видеосервис Wink предлагал только платные модели доступа к контенту. Однако до сих пор есть большое количество пользователей2, согласных на просмотр рекламы вместо покупки кино.

Важными преимуществами при выборе агентства «ЭВЕРЕСТ» в качестве партнера стали большой опыт и экспертиза в этом сегменте медиа-селлинга, предложение эффективной схемы проекта и успешная реализация аналогичного решения в рамках экосистемы НМГ.

«Партнерство с “Ростелекомом”, российским лидером в области цифровых услуг и решений, выводит наше бизнес-предложение на новый уровень: лицензионный контент и новая качественная аудитория видеосервиса Wink дает существенное расширение инвентаря и возможностей клиентов сейлз-хауса “ЭВЕРЕСТ”. Это делает наш продукт еще более востребованным и отвечает основному запросу наших рекламодателей — вовлечение новой аудитории во всех средах (IPTV, Smart TV, десктоп и мобайл). Имея успешный опыт, мы можем гарантировать нашим клиентам актуальный и качественный рекламный продукт, а партнеру — умную и эффективную