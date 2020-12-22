В Иркутске состоялась презентация мехового бренда Amplua

В Фортуне Plaza открылся меховой бутик российского бренда Amplua. Его создатели – иркутяне, живущие в Москве, – Алексей и Ульяна Бессоновы.

Каждая модель существует в единственном экземпляре, а каждое изделие отмечено именным медальоном из драгоценного металла. Pop-up store проработает в городе всего месяц. Обратный отсчет уже начался!

В бутике представлены норковые шубки из новой лимитированной коллекции Muza.

Меховой бренд AMPLUA выбирает будущее, основанное на разумном потреблении и поведении, вдумчивом анализе ожиданий аудитории без погони за трендами и модой.

Срок изделия увеличивается, благодаря экологичный обработке меха (без химии!).

Коллекции выходят один раз в год, но каждая модель несёт ещё больший смысл и значимость для будущей обладательницы.

В коллекциях представлены шедевры природы, которые ценят эксклюзивные клиенты, – натуральные меха соболя, шиншиллы и норки.

Бренд Amplua по достоинству оценивает главный меховой магазин страны «Снежная королева». В магазинах Москвы и Новосибирска бренд представлен в премиальном сегменте, а в Иркутске изделия Amplua можно найти только в течение ближайшего месяца в pop-up бутике.

В Иркутске Ульяна и Алексей представляют лимитированную коллекцию MUZA к зимнему сезону 2020-2021. Все модели ориентированы на взыскательного клиента.

Каждое изделие коллекции MUZA от бренда AMPLUA адресовано своей обладательнице и отмечено именным знаком. Модель становится фамильной ценностью, ведь при её создании использовались эксклюзивные натуральные материалы, а ручной пошив выполнялся профессиональной элитой России.

Все изделия представлены в единственном экземпляре – они уникальны, у них нет аналогов. Та шубка, которую вы выберете себе, будет единственной в городе.

Кроме того, сегодня мех – это разумная инвестиция, причем, не только в свой образ.



Сайт: www.ampluafc.ru

Фото: Алексей Ершов, Geo.pro