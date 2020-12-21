«Универсальная карта» от Азиатско-Тихоокеанского банка получила премию RETAIL FINANCE AWARDS 2020

Азиатско-Тихоокеанский банк с продуктом «Универсальная карта» стал бронзовым призером премии RETAIL FINANCE AWARDS 2020 в категории «Выбор читателей» за лучший розничный продукт. Банк также оказался в числе получателей специальной награды «Эмпатия» от редакции журнала The Retail Finance за качество клиентского сервиса.

«Универсальна карта» – кредитная карта от АТБ, которая сочетает в себе самые востребованные опции в одном продукте:

льготный период - до 120 дней на снятие наличных и оплаты покупок;

выгодная программа лояльности с кешбэком до 10% рублями, а не бонусами;

отсутствие комиссий за обслуживание;

длительный срок действия кредитного лимита;

кредитный лимит по карте составляет до 500 000 рублей.

«Мы благодарны читателям и редакции журнала The Retail Finance за высокую оценку «Универсальной карты» и сервиса нашего банка. Созданию продукта предшествовала тщательная аналитика и изучение потребностей и пожеланий клиентов. Результатом нашей работы стала карта, которую отличают максимальная прозрачность и простота в использовании. «Универсальная карта» на сегодняшний день не имеет аналогов на российском рынке, объединяя в себе длительный грейс-период на все без исключения операции, низкую процентную ставку от 15 % годовых, повышенный кешбэк, а также отсутствие комиссий за обслуживание. Мы приложили большие усилия, чтобы сделать использование данной карты приятным и выгодным для клиента. Призовое место за лучший розничный финансовый продукт является результатом упорного труда нашей команды и стимулом для дальнейшей работы по совершенствованию продуктовой линейки банка», - прокомментировал директор департамента развития кредитных продуктов АТБ Сергей Конев.

Премия Retail Finance Awards является престижной наградой за достижения в области финансового бизнеса, с 2007 года ежегодно вручаемой журналом The Retail Finance, одним из наиболее влиятельных банковских изданий России.