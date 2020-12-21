S7 открыла продажу на чартерные рейсы в Мюнхен, Рим и Милан

В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Германии (Мюнхен) и Италии (Рим, Милан). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений.

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию:

по понедельникам с 28 декабря – Москва – Мюнхен – Москва;

по вторникам с 29 декабря – Москва – Рим – Москва;

по средам с 30 декабря – Москва – Милан – Москва.

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте s7.ru в разделе «Международные перелеты».

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.